Ціна нафти Urals впала нижче $100 за барель - бюджет РФ під загрозою зриву

Нафта російської марки Urals 18 серпня торгувався біля позначки $98 за барель. За останні 12 місяців Urals втратила 11,3%, з початку року - 8,2%, пишуть "Ведомости".

Причин кілька: Лівія збільшила видобуток на чверть порівняно з минулим тижнем, розвіялися побоювання з приводу зриву поставок з Іраку, низький попит на нафту в Європі та Азії. Щоправда, будь-яке загострення в Україні жене котирування вгору.

Нафтові компанії не відповіли на запит «Ведомостей».

Читайте такожDie Welt: російський нафтовий гігант опинився в замкненому колі$100 за барель - психологічно важлива позначка для російського ринку, але на інвестиційних програмах нафтовиків те, що нафта коштує дешевше, поки не позначиться, вважає портфельний керуючий ІК «Анкорінвест» Сергій Вахрамєєв: вони закладають у свої проекти ціну бареля нижче ринкової. У травні гендиректор «Газпром нафти» Олександр Дюков поінформував, що компанія закладає в бізнес-план на 2014 р. середню ціну нафти $111,5 за барель. «Але якщо говорити про довгострокове планування, робоча ціна, яку ми використовуємо для розрахунку проектів, - $95 за барель», - попереджав він.

Читайте такожЗМІ: глава «Роснефти» Сєчін просить про допомогу через санкціїЯкщо ціна опуститься нижче $90 за барель і буде триматися тривалий час, компанії можуть піти на перегляд капітальних витрат. У кризовий 2008 рік, коли з червня по грудень нафта подешевшала з $147 до $40 за барель, нафтовики знизили інвестиції.

Поточне зниження ціни гірше для бюджету Росії, ніж для виробників нафти. Щоб мати збалансований бюджет, потрібна ціна бареля в $100-105. Якщо ціна опуститься до $90 за барель на кілька місяців, це вже буде чутливим для бюджету РФ, $80 за барель буде набагато більш болючим, вистачить і кількох тижнів. А сильне падіння ціни завжди провокує ще й прискорення відтоку капіталу.