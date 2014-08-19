ГТС України цікавить Євросоюз у стратегічному сенсі - експерт

Газотранспортна система України (ГТС) цікавить Євросоюз та Німеччину "у стратегічному, а не в економічному сенсі", вважає голова відділу енергетики, транспорту та екології Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Клаудіа Кемферт. Про це вона заявила в інтерв’ю "Німецькій хвилі". Кемферт наголосила, що територією України усе ще транспортується близько 50% загального обсягу газу, який експортується до ЄС.

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Євросоюз зацікавлений у надійному газотранспортуванні, зазначає експертка з огляду на ГТС України. Саме тому "конкретно у цьому випадку ЄС може надати Україні фінансову підтримку і таким чином модернізувати її стару ГТС", вважає Кемферт.

На відновлення ГТС власним коштом в України нині немає фінансової можливості, переконана експертка, тому Києву "необхідні інвестори та фінансові партнери". Ухваливши закон про реформу ГТС і дозволивши компаніям з ЄС та США її часткову оренду, "Україна хоче завадити тому, аби Росія повністю перебрала контроль над 100 відсотками газотранспортних шляхів", вважає Клаудіа Кемферт.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України (№ 4116а).