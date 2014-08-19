«Енергоатом» залучив в «Укрексімбанку» кредит на $50 млн
Кредитна лінія відкрита терміном на один рік.
Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, залучило в «Укрексімбанку» кредит на суму 50 млн доларів.
Про це йдеться в повідомленні компанії на веб-порталі «Державні закупівлі».
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Згідно з повідомленням, кредитна лінія відкрита терміном на один рік.
Кредитний договір був підписаний 13 серпня 2014 року.
Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 року «Енергоатом» залучив у державного «Ощадбанку» кредит на суму 400 млн грн. Також у квітні 2014 року «Енергоатом» залучив у «Альфа-Банку» кредит на 40 млн дол.
Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.
«Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. Банк на 100% знаходиться у власності держави.