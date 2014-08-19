Chevron не коментує чутки про участь в управлінні українською ГТС

Американська нафтогазова компанія Chevron відмовилася коментувати чутки про своє бажання інвестувати в українську газотранспортну систему, взявши участь у конкурсі з продажу 49% акцій компанії-оператора, створення якої схвалила Верховна Рада.

«Chevron не в змозі надати вам коментар з цього питання, так як ми не коментуємо чутки ринку або спекуляції», - сказав УНІАН представник компанії в Центральній і Східній Європі Кемерон Ван Аст.

Раніше ЗМІ повідомили з посиланням на неназвані джерела про бажання Сhevron подати заявку на участь в конкурсі з продажу 49% акцій компанії-оператора ГТС України, який, на їх думку, повинен бути оголошений найближчим часом після вирішення всіх юридичних питань.

Як повідомляв УНІАН, найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» має намір найближчим часом почати офіційні переговори з зацікавленими компаніями з ЄС та США щодо їх участі в управлінні українською газотранспортною системою.

14 серпня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, яка передбачає створення спеціальної компанії-оператора, де 49% акцій буде продано інвесторам зі США та ЄС.

За словами глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, вартість української газотранспортної системи коливається в межах 25-35 млрд дол.

Компанія Chevron займається розробкою Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.), де планує вести видобуток сланцевого газу.