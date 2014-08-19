Яценюк назвав енергетику і АПК точками економічного зростання України

Енергетика та агропромисловий комплекс є двома основними точками економічного росту України, тому держава має докласти всіх зусиль, щоб повернути вплив на світовому продовольчому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив у ході робочої поїздки до Черкаської області.

«У нас є дві точки росту – це АПК і енергетика. І наша задача - зробити все, щоб Україна повернула вплив на продовольчому ринку» - сказав глава уряду.

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Він зазначив, що для цього в Україні є основний ресурс – земля.

Окрім того, за словами прем’єра, уряд вже розпочав податкову реформу, й у даний час вивчає найприйнятнішу модель оподаткування сільськогосподарських підприємств.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Яценюк представив на громадськості урядовий проект податкової реформи і заявив, що закон про економічне зростання України, який передбачає впровадження в Україні податкової реформи, має бути ухвалений у парламенті вже у вересні поточного року.

Уряду, зокрема, пропонує скоротити кількість податків з 22 до 9, до місцевих бюджетів будуть переведені кошти з податку на нерухомість і єдиного податку, включаючи фіксований сільськогосподарський податок.