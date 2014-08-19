Україна до кінця року підготує конкурс із залучення інвесторів до управління ГТС

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України розраховує до кінця 2014 року підготувати конкурс з продажу 49% акцій компанії - оператора української газотранспортної системи іноземним інвесторам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«Ми цю роботу (підготовку до конкурсу — УНІАН) прискорюємо. Зараз ми працюємо над розділенням на дві компанії (керуючі магістральними газопроводами і сховищами газу — УНІАН)... Я думаю, що ми хотіли б це зробити до нового року», - сказав Продан.

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Також міністр повідомив про те, що на початку вересня цього року уряд планує провести велику конференцію, аби обговорити питання про реформування української ГТС з провідними світовими енергетичними компаніями.

«Ми збираємося на початку вересня провести відповідний круглий стіл, можливо, це буде названо конференцією, куди запросимо провідні європейські компанії - це оператори, газотрейдери... Запрошуватимемо компанії бути співвласниками оператора Єдиної газотранспортної системи, про якого йдеться в ухваленому законі», - сказав Продан.

«Ця конференція — початок. Ми слухатимемо партнерів і їх пропозиції», - додав він.

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