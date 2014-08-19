Росія намагається звинуватити Україну у крадіжці газу - Продан

Російський газовий монополіст «Газпром» намагається трактувати технічний дисбаланс транзиту природного газу в Європейський Союз як порушення, яке може спричинити припинення російською компанією поставок «блакитного палива» європейським споживачам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

«Ми отримали від російської сторони проект акта на транзитні послуги за липень місяць цього року, в якому технічний небаланс, а це 0,03%, російська сторона намагається трактувати, як надконтрактний відбір газу», - сказав Продан. «Це технічний небаланс (0,03% - УНІАН), тому що кожну добу виникають певні обсяги дисбалансу газу, тому що газ йде територіэю України 32 години. Звичайно, збалансувати в нуль дуже складно», - сказав він. «Поставки газу в ЄС залежать тільки від «Газпрому». Україна не може прогнозувати поведінку «Газпрому». Він може припинити поставки в будь-який момент, як це було в 2009 році», - підкреслив міністр.

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Також Продан нагадав, що за 19 днів січня 2009 року Україна на 28 млн кубічних метрів поставила більше газу в ЄС, ніж їй надав «Газпром». «Але це не зупинило «Газпром», і «Газпром» припинив подачу газу в європейські країни», - додав міністр.

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Довідка УНІАН. Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу, в іншому випадку, якщо російська компанія не виконує цієї умови, набуває чинності положення «транзитуй або плати». «Газпром» жодного разу не виконував дану умову, при цьому обсяги транзиту падають протягом останніх чотирьох років.

У липні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» направила газовому монополістові компанії «Газпром» пропозицію про перегляд транзитного контракту від 2009 року, який російський енергетичний гігант не виконує протягом декількох років.