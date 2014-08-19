Україна сподівається забезпечити 50% своїх потреб за рахунок поставок газу з ЄС

Україна, яка вже впродовж двох місяців відключена «Газпромом» від постачання російського газу, після відкриття у вересні словацького маршруту зможе покрити потребу в імпортному «блакитному паливі» на 50% за рахунок постачань з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«З урахуванням Словаччини, Польщі й Угорщини можемо більш ніж на 50% закрити свої потреби в імпортному газі», - сказав він.

«Обсяг реверсних постачань, які ми можемо одержати зі словацького боку, оцінюється сьогодні від 8 до 10 млрд кубічних метрів на рік», - додав Продан.

Також міністр уточнив, що загальний обсяг імпорту природного газу з ЄС за рік зможе становити 16 млрд кубічних метрів.

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Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути постачання газу з Угорщини, Польщі, Словаччини й Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дасть змогу Україні збільшити щорічні постачання газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом постачання газу до України є словацький.

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«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату постачання російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля.