Україна збільшила імпорт ядерного палива з Росії на 73%

Україна за січень-липень 2014 року імпортувала з Російської Федерації ядерного палива на загальну суму 389 млн. дол., що на 73,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляється в митній статистиці Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, за 7 місяців Україна збільшила імпорт російського ядерного палива в натуральному виразі на 61,3% - до 231 тонни з 143,2 тонн роком раніше.

Також повідомляється, що в липні Україна імпортувала ядерного палива з Росії на 101,5 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна має намір знизити залежність від поставок ядерного палива від російської компанії ТВЕЛ завдяки продовженому контракту з американською компанією Westinghouse на поставки палива до 2020 року.

За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, продовжений контракт з Westinghouse дає змогу диверсифікувати джерела поставок ядерного палива до України і підвищує незалежність країни.

Згідно з умовами договору, Westinghouse вироблятиме паливо для українських АЕС на своїх виробничих потужностях у місті Вестерос, Швеція.

Компанія планує завантажити ядерне паливо на блок №3 Южно-Української АЕС до 2015 року.

Довідка УНІАН. У Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками. Функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх атомних електростанцій країни, покладено на держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є найбільшим виробником електроенергії в Україні.

За даними Міністерства доходів і зборів, Україна за 2013 рік скоротила імпорт ядерного палива порівняно з 2012 роком на 0,6% - до 619,7 млн. дол. з 623,5 млн. дол.