«Укргазвидобування» оцінює збитки від дій терористів у 120 млн гривень

Найбільша українська газовидобувна компанія «Укргазвидобування» оцінює збитки від дій терористів на сході України не менш ніж у 120 млн грн, тоді як на початку липня попередня сума збитків становила 100 млн грн.

Згідно з прес-релізом компанії, зараз у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) знаходяться 20 об'єктів «Укргазвидобування». Це - 13 установок комплексної підготовки газу (УКПГ) філії газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» (Харківська обл.), 5 бурових і 1 база виробничого обслуговування філії бурового управління «Бургаз».

У повідомленні наводяться слова голови правління «Укргазвидобування» Сергія Костюка, який повідомив, що під час проведення АТО неодноразово скоювали крадіжки і незаконне заволодіння майном на об'єктах компанії, в результаті чого загальна кількість збитків від проведення бойових дій на сході України вже досягла 120 млн грн.

«З початку проведення АТО робота на більшості захоплених об'єктів була припинена. Сьогодні нам вдалося відновити роботу Борівської, Капітанівської та Муратовської УКПГ. Функціонування інших виробничих потужностей заблоковано», - цитує прес-служба Костюка.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти бойовиків, яких озброює і фінансує Росія, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей. На початку липня українські силовики звільнили від терористів кілька міст регіону, при цьому військові продовжують вести операцію до повного очищення Донбасу від бойовиків.

8 липня голова компанії «Укргазвидобування» Сергій Костюк оцінив збиток від дій терористів на сході України не менш ніж в 100 млн грн, і заявив про можливий перегляд цієї суми у бік збільшення.

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Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».

З березня 2014 року в Донецькій і Луганській області ведуться запеклі бої українських силовиків з російськими найманцями.