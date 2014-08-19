ГПУ назвала СЄПЕК Курченка "злочинною організацією"
Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування за фактом створення злочинної організації "з метою заволодіння майном державних підприємств".
Про це на брифінгу повідомив речник Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко.
За його словами, генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування "за фактом створення злочинної організації, члени якої протягом 2010-2014 років вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема ПАТ НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування», а також Національного банку України, інших державних банківських установ".
Читайте такожКурченко вважає санкції проти нього незаконними"Встановлено, що група осіб у складі декількох десятків чоловік з метою створення злочинної організації утворили групу компаній «СЄПЕК», до складу якої входили суб’єкти підприємницької діяльності, фіктивні підприємства, а також нелегальний адміністративний апарат у складі низки департаментів органів центральної виконавчої влади, які контролювали вчинення злочинів", - повідомляє сайт Генпрокуратури.
У лютому цього року переважна більшість членів організації виїхала за межі України, де вони переховуються від органів слідства. Раніше повідомлялося, що слідством були заарештовані їхні активи на суму понад 2 млрд грн. Вживаються заходи до встановлення інших активів угрупування, які знаходяться за кордоном.
На сьогодні слідством 4-м членам угрупування винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 255 (участь у злочинній організації), ст. 205 (фіктивне підприємництво), ст. ст. 191 та 364 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Всі особи, яким винесено повідомлення про підозру, наразі перебувають у міжнародному розшуку, повідомили в Генпрокуратурі.