Уряд розраховує заощадити на опаленні майже третину обсягів газу

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман, повідомили в прес-службі Кабміну.

"Виходячи з отриманих із регіонів планів щодо скорочення споживання газу, ми вкладаємося у відведені державою газові ліміти. Якась область має можливість заощадити більше 30%, якась - менше", - заявив Гройсман.

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Він додав, що зараз Кабмін проводить моніторинг, щоб зрозуміти, які області не зможуть виконати поставлені завдання, які зможуть їх перевиконати.

Віце-прем'єр наголосив, що економія газу повинна бути не примусовою, а усвідомленою.

"Ми всі знаємо, як ці накази виконуються. Це повинно бути усвідомлене бажання економити ресурси. Тому зараз нам потрібно йти і працювати на місцях", - заявив він.