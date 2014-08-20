Ціни на нафту Brent продовжують залишатися поблизу 14-місячного мінімуму

На світових торгах в середу, 20 серпня, ціни на нафту Brent тримаються поблизу 14-місячного мінімуму з імовірністю подальшого падіння на тлі достатньої пропозиції і зниження геополітичних побоювань, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,04 до $101,52 за барель, а ф'ючерси на WTI подорожчали на $0,92 до $95,40 за барель.

Ціна Brent впала на 12% з зазначеного в червні піку $115,71. Ціни зросли після початку наступу ісламістів в Іраку, але боротьба з ними не вплинула на поставки нафти від одного з найбільших в світі виробників.

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На ринку достатня пропозиція і знижуються ризики геополітичної напруженості, ймовірно подальше падіння цін на нафту, вважають аналітики.

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Запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 1,4 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти, при прогнозі скорочення на 1,2 мільйона.

Інвестори чекають новин з щорічної наради глав центробанків в Джексон Хоул, штат Вайомінг, яка почнеться в четвер. Глава ФРС Джанет Йеллен у п'ятницю виступить з промовою, вона може дати натяк на дату підвищення процентних ставок центробанку.