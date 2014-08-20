Ціни на газ в Європі стали різко зростати на тлі побоювань перебоїв з поставками

Ціни на природний газ на європейському ринку призупинили саме різке падіння за останні п'ять років і перейшли до зростання у зв'язку з побоюваннями, що напруженість у відносинах між Росією і Україною приведе до перебоїв в постачаннях палива, передає Bloomberg.

Ф'ючерси на газ з постачанням в наступному місяці подорожчали на торгах у Лондоні на 21% за останні 6 тижнів. На початку липня вони доходили до найнижчої позначки з 2010 року, оскільки після м'якої зими газосховища в Євросоюзі були заповнені по-максимуму для цього часу року з 2008 року.

Читайте такожРосія намагається звинуватити Україну у крадіжці газу - ПроданТак, газ у Великобританії вже подорожчав до 42,65 пенси за терм ($7,1 за 1 млн британських теплових одиниць).

Читайте такожУкраїна сподівається забезпечити 50% своїх потреб за рахунок поставок газу з ЄСЗа оцінками Societe Generale, в IV кварталі середня ціна газу в Лондоні підскочить до 64 пенсів. 18 серпня контракт на газ з поставкою у IV кварталі коштував 57,85 пенси за терм.