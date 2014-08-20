«Укргазвидобування» щодня втрачає близько 270 тис. кубів газу через бойові дій на Донбасі

Найбільша в Україні газовидобувна держкомпанія «Укргазвидобування» прогнозує зниження видобутку природного газу в серпні на 8-10 млн кубометрів через дії бойовиків, що фінансуються Росією, на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Сьогодні зупинено роботу частини установок комплексної підготовки газу й бурових, що не дає нам можливості повноцінно здійснювати буріння й видобуток газу на захоплених територіях», - цитує прес-служба слова голови «Укргазвидобування» Сергія Костюка.

Згідно з повідомленням компанії, внаслідок ведення бойових дій на сході України щодня «Укргазвидобування» втрачає близько 270 тис. куб. м газу.

Довідка УНІАН. Із квітня 2014 року на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу.

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Із 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція, яка триває й досі.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».