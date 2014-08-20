У «Нафтогазі» пояснили, чому відключили «Київенерго» від газу

Відключення підконтрольного бізнесмену Рінату Ахметову «Київенерго» від газопостачання відбувається виключно через борги компанії перед «Нафтогазом України», які становлять 96% від загальної заборгованості міста Києва.

«Незважаючи на відключення від газопостачання більшості своїх підприємств, «Київенерго» зменшило заборгованість (за тиждень – УНІАН) лише на 5,9 млн грн, що становить 0,3% від загального боргу цієї компанії за спожитий природний газ», - йдеться в прес-релізі держкомпанії «Нафтогаз України».

«Відключення від газопостачання підприємств «Київенерго» відбувається виключно через невиконання ними умов договору поставок і заборгованості за спожитий природний газ, яка становить 96% від загального боргу міста Києва», - підкреслюється в повідомленні «Нафтогазу».

Також у повідомленні «Нафтогазу» йдеться, що підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також низка промислових споживачів станом на 19 серпня 2014 року заборгували НАК «Нафтогаз України» 19,8 млрд грн за спожитий природний газ, що всього на 0,01% нижче показника минулого тижня.

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Борг підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ, використовуваний для виробництва теплової енергії, становить 89% вказаної суми, борг ТЕЦ за природний газ, використовуваний у виробництві електроенергії, - майже 10%, борг прямих промислових споживачів - близько 1%.

Сумарна прострочена заборгованість перед «Нафтогазом» підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії, становить 17,644 млрд грн, із них у 2014 році - 5,151 млрд грн.

«Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ у цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Києва (1,8 млрд грн), Донецької (3,3 млрд грн), Дніпропетровської (2,7 млрд грн), Харківської (1,6 млрд грн), Луганської (0,9 млрд грн) і Одеської (0,8 млрд грн) областей», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, борг підприємств теплокомуненерго і теплоелектроцентралей станом на 22 квітня 2014 року перед НАК «Нафтогаз України» становив 20,7 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год.) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год.). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною довжиною понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання і 183 котельних. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною довжиною близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).