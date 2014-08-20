У «Нафтогазі» пояснили, чому відключили «Київенерго» від газу
Незважаючи на відключення від газопостачання більшості своїх підприємств, «Київенерго» за тиждень зменшило заборгованість лише на 5,9 млн грн.
Відключення підконтрольного бізнесмену Рінату Ахметову «Київенерго» від газопостачання відбувається виключно через борги компанії перед «Нафтогазом України», які становлять 96% від загальної заборгованості міста Києва.
«Незважаючи на відключення від газопостачання більшості своїх підприємств, «Київенерго» зменшило заборгованість (за тиждень – УНІАН) лише на 5,9 млн грн, що становить 0,3% від загального боргу цієї компанії за спожитий природний газ», - йдеться в прес-релізі держкомпанії «Нафтогаз України».
«Відключення від газопостачання підприємств «Київенерго» відбувається виключно через невиконання ними умов договору поставок і заборгованості за спожитий природний газ, яка становить 96% від загального боргу міста Києва», - підкреслюється в повідомленні «Нафтогазу».
Також у повідомленні «Нафтогазу» йдеться, що підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також низка промислових споживачів станом на 19 серпня 2014 року заборгували НАК «Нафтогаз України» 19,8 млрд грн за спожитий природний газ, що всього на 0,01% нижче показника минулого тижня.
Читайте також«Київенерго» планує укласти договір про постачання гарячої води і тепла з кожною квартирою
Борг підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ, використовуваний для виробництва теплової енергії, становить 89% вказаної суми, борг ТЕЦ за природний газ, використовуваний у виробництві електроенергії, - майже 10%, борг прямих промислових споживачів - близько 1%.
Сумарна прострочена заборгованість перед «Нафтогазом» підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії, становить 17,644 млрд грн, із них у 2014 році - 5,151 млрд грн.
«Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ у цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Києва (1,8 млрд грн), Донецької (3,3 млрд грн), Дніпропетровської (2,7 млрд грн), Харківської (1,6 млрд грн), Луганської (0,9 млрд грн) і Одеської (0,8 млрд грн) областей», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, борг підприємств теплокомуненерго і теплоелектроцентралей станом на 22 квітня 2014 року перед НАК «Нафтогаз України» становив 20,7 млрд грн.
НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.
Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год.) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год.). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною довжиною понад 11,7 тис. км.
Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання і 183 котельних. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною довжиною близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).