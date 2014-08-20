«Укртрансгаз» через ремонт скоротив транзит газу в балканському напрямку

Оператор газотранспортної системи України держкомпанія «Укртрансгаз» з 19 по 22 серпня проведе комплекс планово-профілактичних і ремонтних робіт на газопроводах балканського напрямку.

«Через проведення робіт щодобовий обсяг транзиту природного газу на газопроводах «Єлець - Кременчук - Кривий Ріг», «Ананьїв - Тираспіль - Ізмаїл», був зменшений на 71%, або 36 млн куб. м», - йдеться в повідомленні компанії.

«До 22 серпня заплановано закінчити повний комплекс робіт і відновити транзит в повному обсязі», - підкреслюється в прес-релізі «Укртрансгазу».

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У компанії нагадали, що план проведення комплексу планово-профілактичних і ремонтних робіт на даних газопроводах був затверджений на міжнародній нараді газотранспортних компаній - транзитерів російського газу в балканському напрямі, яка проходила з 7 по 11 жовтня 2013 року у Львові.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».