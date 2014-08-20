«Укрнафта» пояснила відкриття ГПУ справи проти компанії бажанням деяких осіб впровадити нові корупційні «схеми»

Про це йдеться у заяві ПАТ «Укрнафта» з приводу повідомлення Генпрокуратури про розпочате кримінальне провадження стосовно службових осіб компанії.

«Укрнафта» переконана, що належне розслідування кримінального провадження, розпочатого Генеральною прокуратурою України, однозначно призведе до його закриття у зв’язку із встановленням органом слідства відсутності як складу кримінального правопорушення, так і самої події кримінального правопорушення.

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Як відомо, приводом для проведення прокурорської перевірки та подальшого відкриття кримінального провадження стало поширення Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, в тому числі у ЗМІ, завідомо неправдивих повідомлень про нібито допущені ПАТ «Укрнафта» порушення, які мали місце під час проведення 29.07.2014 року аукціону з продажу нафти власного видобутку.

ПАТ «Укрнафта» запевняє громадськість та органи досудового слідства в тому, що докладе максимум зусиль у сприянні найшвидшому встановленню істини в справі.

Також компанія вважає за необхідне попередити посадових осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості України про персональну відповідальність за шкоду, завдану ПАТ «Укрнафта» в результаті їх намагань будь-якою ціною сприяти комерційним інтересам окремих бізнес-структур.

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«Переконані, що однією з основних причин виникнення даної конфліктної ситуації стало залучення радників Міністра енергетики та вугільної промисловості на громадських засадах де-юре до виконання державних функцій, а де-факто – до впровадження нових схем і оборудок на нафтогазовому ринку, зокрема шляхом спотворення результатів конкурсу з визначення біржі для проведення торгів з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу, в результаті якого переможцем була визнана підконтрольна їм структура», - наголосили у компанії.

«Іншою важливою причиною конфлікту стали подальші намагання Міністра захистити результат корупційних дій особистою участю в судових засіданнях. Саме ці факти повинні стати належним об’єктом прокурорського реагування», - зазначають у ПАТ «Укрнафта».