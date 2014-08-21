За електростанції в Криму можуть платити споживачі з інших регіонів - ЗМІ

Будувати теплоелектростанції (ТЕС) у Криму буде структура «Ростеха» - інжинірингова компанія «Технопромекспорт», розповів «Ведомостям» співробітник однієї з енергокомпаній і підтвердила людина, близька до «Технопромекспорту».

Пропозиція побудувати енергоблоки на півострові компанія отримала від Міненерго, каже другий співрозмовник. Участь держкорпорації в цьому проекті узгоджено на зустрічі президента Володимира Путіна з гендиректором «Ростеха» Сергієм Чемезовим 13 серпня, стверджує співробітник енергокомпанії. Така зустріч готувалася, знає чиновник Міненерго. Він чув, що будувати кримські ТЕС буде «Технопромекспорт», але рішення на папері не бачив.

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У бюджеті грошей на кримську генерацію немає, констатує співробітник міністерства, тому Міненерго довго шукало профільних інвесторів. У цій ролі чиновники пропонували виступити деяким російським енергетичним компаніям - перенести в Крим ще не побудовані енергоблоки, які все одно треба вводити в дію, щоб виконати обов'язкові інвестпрограми. Ці програми складалися ще за часів реформи РАО «ЄЕС Росії», виходили з завищених прогнозів зростання споживання, а тепер з'ясовується, що деяким регіонам нова потужність не потрібна, нагадує співрозмовник. Але енергокомпанії, за його словами, відмовилися переносити будівництва в Крим. Всі бояться міжнародних санкцій, пояснюють два чиновника, які вели переговори з енергокомпаніями. Не спрацювало навіть пропозиція Мінекономрозвитку збільшити норму прибутковості перенесеним в Крим проектами на 2-4%.

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Повертати кредити і окупати проект «Технопромекспорт», ймовірно, за рахунок підприємств-енергоспоживачів з інших російських регіонів, говорить співрозмовник в Міненерго. Точна схема повернення інвестицій ще не затверджена, але, мабуть, для споживачів зросте плата за потужність, пояснює він.