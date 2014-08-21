Нафта продовжує дешевшати на тлі зростаючих поставок і зниження попиту

На світових торгах у четвер, 21 серпня, ціни на нафту Brent опустилися нижче позначки $102 за барель через надмірну пропозицію при млявому попиті, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,35 до $101,93 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,25 до $93,20.

З середини червня Brent подешевшала більш ніж на $10 за барель, оскільки інвестори не бачать значних ризиків перебоїв у поставках з Іраку та Лівії.

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На думку експертів, найближчим часом не слід очікувати скорочення поставок палива, нові рівні підтримки Brent будуть $99,75 і $96,75.

Читайте такожБілорусь готова забезпечити транзит бензину з Голландії в УкраїнуЗростання активності у виробничому секторі Китаю, який займає друге місце в світі по споживанню нафти, сповільнилося до тримісячного мінімуму в серпні. Як відзначають експерти, цей показник говорить про те, що зростання, швидше за все, буде помірним в розумних межах, і підвищення прогнозів щодо Китаю буде стриманим, що негативно позначиться на сировинних ринках.

Запаси нафти в США знизилися на 4,5 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі скорочення на 1,2 мільйона.