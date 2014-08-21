"Газпром" заплатив "Нафтогазу" за липневий транзит $10,54 млн

Російський газовий монополіст «Газпром» сплатив за транзит російського газу через територію України до Європи за липень у розмірі 10,54 млн. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов.

«Авансові платежі «Газпрому» «Нафтогазу України» в 2012-2013 роках забезпечили оплату послуг з транзиту російського газу територією України до середини 2014 року, частково включаючи липень. Попри наявну гігантську заборгованість «Нафтогазу України» перед «Газпромом» за поставлений природний газ, відсутність оформлених актів здачі-прийому послуг з транзиту газу і відповідних рахунків-фактур, «Газпром», керуючись принципом обов'язковості виконання взятих на себе контрактних зобов'язань, як надійний постачальник і партнер провів додатковий платіж в рахунок оплати за транзит в липні на адресу «Нафтогазу України», - сказав Купріянов.

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За інформацією «Газпрому», сума доплати за транзит у липні становила 10,54 млн. дол. США.

Станом на 1 серпня 2014 року загальна сума заборгованості «Нафтогазу України» перед «Газпромом» за поставлений газ (не враховуючи заборгованості в рамках зобов'язань «бери-або-плати») становила близько 5,296 млрд дол. США: 1,451 млрд дол. - за листопад-грудень 2013 року і близько 3,845 млрд дол. - за квітень-червень 2014 року, заявили в компанії.