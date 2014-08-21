«Нафтогаз» поверне «Газпрому» $10,54 млн за транзит газу

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» поверне «Газпрому» додатковий платіж у розмірі 10,54 млн дол. за послуги транзиту російського газу за липень 2014 року.

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«За нашими розрахунками авансові платежі «Газпрому» ще не завершені. Вважаємо помилковим платіж «Газпрому», зараз розбираємося з цим. Плануємо повернути кошти назад "Газпрому», - повідомили УНІАН у прес-службі НАК «Нафтогаз України».

Як відзначили в компанії, більш детальна інформація буде надана пізніше.