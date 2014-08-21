Литва зменшить залежність від «Газпрому» - буде купувати газ у Норвегії

Литовське державне підприємство Litgas і норвезька компанія Statoil підписали договір про постачання до Литви на термінал зрідженого природного газу (СПГ-термінал) газової сировини, повідомляє Прайм.

"Протягом п'яти років наші норвезькі партнери зобов'язалися постачати по 540 млн кубометрів газу щорічно - мінімум, необхідний для роботи терміналу", - повідомив журналістам гендиректор Litgas Доминикас Тучкус.

За його словами, фіксована ціна сировини в договорі не прописана. "Більшість таких контрактів укладається з оплатою за певною формулою. У нашому випадку ціна пов'язується з газовим індексом Великобританії, тобто буде застосовуватися кореляція з ціною газу в ЄС", - пояснив гендиректор.

"Вперше у нас з'явиться постійне альтернативне джерело забезпечення газом. Зроблений крок для зміцнення енергетичної незалежності нашої країни", - заявив присутній під час підписання договору прем'єр-міністр Альгірдас Буткявічюс.

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Газові мережі Литви досі інтегровані тільки на схід і залежать від поставок сировини "Газпромом". Для їх диверсифікації в Клайпедському морському порту на Балтиці будується СПГ-термінал, через який стане можливим доставляти сировину морським шляхом. Термінал планується ввести в експлуатацію до кінця 2014 року.

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