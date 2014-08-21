Westinghouse закликала ЄС зняти залежність від російського ядерного палива

Найбільший постачальник ядерного палива - японсько-американська компанія Westinghouse - закликає ЄС запровадити нові правила конкуренції на ринку, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

На думку Westinghouse, така міра необхідна, щоб Євросоюз поборов залежність від російського ядерного палива.

Читайте такожУкраїна може відмовитися будувати завод ядерного палива з російською ТВЕЛЗазначається, що українська криза привернула увагу до уразливості ЄС, пов'язаної з поставками російського газу, але в Westinghouse вважають, що Брюссель повинен відреагувати і на аналогічні ризики щодо постачання ядерного палива в Східну Європу.

Читайте такожУкраїна і Канада відновлять співпрацю в ядерній галузіПовністю залежними від Росії в даному випадку є Угорщина, Словаччина, Болгарія і Чехія. Фінляндія - великий споживач російського палива.

Як заявив віце-президент Westinghouse Майкл Кирст, Європі необхідний другий постачальник на випадок технічних неполадок і політичних санкцій.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня н.р. Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і Westinghouse домовилися про продовження діючого контракту на поставки палива для українських атомних станцій до 2020 року, що знизить залежність нашої країни від поставок ядерного палива компанії «ТВЕЛ» (Росія).

За умовами договору, Westinghouse вироблятиме паливо для українських АЕС на своїх виробничих потужностях у місті Вестерос, Швеція. Компанія планує завантажити ядерне паливо на блок №3 Южно-Української АЕС до 2015 року.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, ціна американського ядерного палива є комерційною таємницею компанії, при цьому вона конкурентна з вартістю російського палива.