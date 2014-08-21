ЄС сподівається, що Болгарія таки призупинить будівництво «Південного потоку»

Європейська комісія очікує, що уряд Болгарії виконає вимогу щодо призупинення будівництва газопроводу „Південний потік”, що передбачає постачання російського газу до Європи через акваторію Чорного моря, до повного усунення порушень європейського законодавства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, таким чином представник ЄК Шанталь Х’юз (Chantal Hughes) прокоментувала інформацію про те, що, незважаючи на вимогу Єврокомісії та запевнення болгарської влади, будівництво газопроводу продовжується, про що свідчить оприлюднене засобами масової інформації відео.

„Нам відомо про це відео, але це не коментуємо. Ми очікуємо, що ці роботи будуть припинені, про що ми раніше просили, і влада підтвердила, що вони це зроблять”, - сказала вона.

Крім того, Х’юз повідомила, що у даний час Європейська комісія аналізує відповідь болгарської влади на лист, в якому ЄК просила болгарську владу припинити будівництво проекту до того моменту, доки не будуть усунуті існуючі порушення у відповідності до європейського законодавства.

„Болгарська влада вже підтвердила більше ніж один раз, що вони задовольнять наш запит припинити роботу”, - наголосила представник ЄК.

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Як повідомляв УНІАН, 2 червня ц.р. Брюссель запропонував Софії призупинити будівництво „Південного потоку” на болгарській ділянці. Офіційна причина – невідповідність проекту Третьому енергетичному пакету.

8 червня прем'єр-міністр Болгарії Пламен Орешарський повідомив, що його країна зупиняє роботу над проектом газопроводу «Південний потік».

На початку серпня президент Болгарії Росен Плевнелієв заявив, що Болгарія не розморозить свою співпрацю з Росією за проектом будівництва газопроводу "Південний потік", поки не одержить "зелене світло" від Єврокомісії.

15 липня голова директорату Єврокомісії з енергетики Домінік Рісторі заявив, що ЄК буде готова повернутися до обговорення з Росією питання газопроводу "Південний потік" після того, як Москва змінить ставлення до Третього енергопакета.

ЄК вважає, що проект «Південний потік», спрямований на диверсифікацію маршрутів експорту російського газу до Європи, не відповідає нормам Третього енергопакета, що забороняє компаніям, які видобувають газ, володіти магістральними трубопроводами в ЄС.

Влада Болгарії, де бере початок сухопутна європейська частина газопроводу, вже заявила про призупинення робіт щодо «Південному потоку».

Своєю чергою глава МЗС Італії, головуючої в ЄС, Федеріка Могеріні раніше заявила, що цей газопровід дуже важливий для всієї Європи і необхідно прагнути, щоб найближчими місяцями знайти взаємоприйнятні рішення з цієї проблеми.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» з будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Планується, що він проходитиме через Чорне море до країн Південної та Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту і виключення транзитних ризиків. Початок поставок газопроводом заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - в 2018 році.

Планувалося, що морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від російського побережжя до Болгарії. Загальна протяжність чорноморської ділянки становитиме більш як 930 км, максимальна глибина – більш як 2 км.

Наприкінці 2011 року Росія досягла домовленості з Туреччиною про одержання остаточного дозволу на будівництво газопроводу «Південний потік» у турецькій винятковій економічній зоні в Чорному морі.