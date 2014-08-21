Укрнафта просить Міненерговугілля проводити аукціони з продажу скрапленого газу за законом

За наслідками проведеного Міністерством енергетики та вугільної промисловості України конкурсу з визначення бірж, які мають право на організацію та проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, у тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення, наказом Міністерства № 463 від 20.06.2014 року переможцем конкурсу визнано Українську універсальну біржу, говориться у прес-релізі компанії.

"Навколо вказаного рішення Міненерговугілля та, власне, самого конкурсу, виник конфлікт, пов'язаний з обвинуваченням в його непрозорості та необ’єктивності, який переріс у судовий спір. 22.07.2014 року Окружний адміністративний суд м. Києва своєю ухвалою зупинив дію наказу Міненерговугілля № 463 від 20.06.2014 року.

Намагаючись не втягуватися у конфлікт між біржами, спровокований Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, з метою уникнення обвинувачення посадових осіб ПАТ «Укрнафта», пов’язаних з організацією аукціонів, в умисному невиконанні судового рішення, а також задля мінімізації ризиків оспорювання дій щодо проведення аукціону на Українській універсальній біржі та його результатів, Товариство неодноразово зверталося до Міненерговугілля та Аукціонного комітету з пропозиціями до закінчення судового спору проводити аукціони на будь-якій іншій біржі. Однак, пропозиції ПАТ «Укрнафта» не знайшли підтримки ні у Міністерства, ні в Аукціонного комітету",- звертається компанія.

Як повідомляється у релізі, 18.08.2014 року ПАТ «Укрнафта» звернулось до Української енергетичної біржі, яка набрала наступну за фактичним переможцем суму балів, з проханням організувати та провести спеціалізований аукціон з продажу газу для потреб населення. Такий алгоритм передбачений пунктом 36 Порядку організації та проведення біржових аукціонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1064 від 03.11.2011 року.

У відповідь на звернення Українська енергетична біржа повідомила про неможливість організувати та провести відповідний аукціон до моменту отримання офіційних роз’яснень від Міненерговугілля та Аукціонного комітету, яких, відповідно, надано не було.

З огляду на відсутність відповіді щодо можливості проведення аукціону на площадці Української енергетичної біржі, ПАТ «Укрнафта», як суб’єкт господарювання на який законодавчо покладений обов’язок здійснювати щомісячну реалізацію вуглеводнів на біржових аукціонах, враховуючи гостру потребу населення негазифікованих районів України в скрапленому газі, погодилося провести спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу ресурсу вересня місяця 2014 року для потреб населення на Українській аграрній біржі, як такій, що має багаторічний досвід проведення спецаукціонів.

"Проведення відповідного аукціону було призначене на 21.08.2014 року об 11.00 год., про що Українською аграрною біржею опубліковане відповідне оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» та на офіційній сторінці біржі в мережі Інтернет.

Реакцією на публікацію вказаного оголошення стало особисте письмове звернення Міністра енергетики та вугільної промисловості України Продана Ю.В. до Української аграрної біржі з погрозами на адресу біржі в разі організації та проведення нею аукціону", - йдеться у заяві компанії.

Компанія зазначає, що на цю ж дату на 14.00 год. Українською універсальною біржею було призначено альтернативний спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення. Внаслідок втручання пана Продана Ю.В., а також особистого адміністративного тиску на керівництво підприємств газопостачання з боку радника Міністра на громадських засадах пана Дроздова І.В., який є заступником голови Аукціонного комітету, жоден покупець на аукціон на Українській аграрній біржі не зареєструвався. В той же час, всі покупці в ручному режимі були скеровані на Українську універсальну біржу.

Зважаючи на вказане, ПАТ «Укрнафта» вважає, що безпрецедентні дії посадових осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зокрема, його очільника Продана Ю.В. і радника Міністра Дроздова І.В. в інтересах конкретних бізнес-структур, як то особиста участь в судових засіданнях, лобіювання інтересів одних та відвертий тиск на інших господарюючих суб’єктів, мають ознаки зловживання владою та службовим становищем. Також, змушені констатувати, що нові підходи посадових осіб Міненерговугілля до організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти, газового конденсату і скрапленого газу, на жаль, не відповідають загальним принципам проведення аукціонів, закріпленим пунктом 54 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1064 від 03.10.2011 року, а саме: добросовісній конкуренції, відкритості та прозорості, недискримінації учасників.

"Нажаль, головним заручником і жертвою корупційних ігрищ стає населення України. ПАТ «Укрнафта» вважає, що Міністром Проданом Ю.В. реалізовані антиконкурентні засади аукціонних торгів. Однак, зважаючи на критичність ситуації із забезпеченням населення скрапленим газом, ПАТ «Укрнафта» будучи соціально відповідальною компанією прийняло рішення про участь в аукціоні, зрежисованому Міненерговугілля й організованому Українською універсальною біржею. На вказаний аукціон Товариством реалізовано ту ж кількість скрапленого газу (1 752 тонни), що й планувалася до продажу на Українській аграрній біржі, за тією ж стартовою ціною – 3 199,00 грн. за тонну (з ПДВ)",- підсумовує у своєму релізі компанія.