Ціни на нафту знижуються за рахунок зростання пропозиції

Ціни на нафту знижуються за рахунок збільшення пропозиції і зниження геополітичних ризиків, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,12 до $102,51 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,14 до $93,82. За тиждень Brent, швидше за все, подешевшає другий тиждень поспіль, а WTI - п'ятий тиждень поспіль.

Видобуток нафти в США піднявся до 28-річного максимуму, а ОПЕК підвищила видобуток в липні. Лівія збільшила виробництво нафти до 612.000 барелів на добу з 100.000 на початку року і відвантажила вже два танкери зі свого найбільшого порту Ес-Сідер в серпні після річної перерви.

"Лівія експортує трохи нафти, але ринок відзначає відновлення поставок, тому що вона знову відкрила майже всі експортні термінали", - сказав стратег з сировинних ринків одного інвестиційного банку Анкит Пахуджа.

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Ірак продовжує експортувати рекордні для себе обсяги нафти, незважаючи на бої з ісламістами на півночі країни, а північна провінція Курдистан постачає нафту через Туреччину, ігноруючи протести Багдада.