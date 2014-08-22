На добудову Дністровської ГАЕС виділили 104 млн гривень

Кабінет міністрів направить залишки коштів у розмірі 103,813 млн грн із спеціального фонду державного бюджету, джерелом якого є кошти ЄС для фінансування програми з реалізації енергетичної стратегії України, на добудову першої черги Дністровської гідроакумулюючої електростанції, загальна вартість якої становить близько 11 млрд грн.

Відповідне рішення закріплене в урядовому розпорядженні від 20 серпня 2014 року.

Згідно з документом, ініціатором виступило Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Кошти на будівництво будуть направлені упродовж 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у липні поточного року оператор українських гідроелектростанцій - державна компанія «Укргідроенерго» оголосила тендер на залучення кредиту на суму 1 млрд грн для фінансування будівництва Дністровської гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС).

Довідка УНІАН. Дністровська ГАЕС потужністю 2268 МВт (7 гідроагрегатів по 324 МВт кожен) у генераторному режимі і 2947 МВт – у насосному - є унікальною і найпотужнішою в Європі. Вона призначена для використання як джерело енергії в період пікової потужності споживання (вечірній і уранішній піки навантаження). Енергетичний комплекс Дністровської ГАЕС складається із 7 гідроагрегатів, і вводиться в експлуатацію кількома пусковими чергами.

До складу 1-ої черги ГАЕС входять три гідроагрегати. Перший гідроагрегат введено в промислову експлуатацію наприкінці 2010 року.

Публічне акціонерне товариство «Дністровська ГАЕС» створено в 1998 році.