Україна вперше за довгий час почне імпорт вугілля для ТЕС

Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій, заявив у ході круглого столу в Києві заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадим Уліда.

За його словами, забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

«Я розраховую, що найближчим часом ми почнемо імпорт вугілля», - сказав Уліда.

Він зазначив, що імпорт здійснюватиметься з Австралії, Нової Зеландії й, можливо, США. «Ми працюємо вже два місяці над цими контактами», - зазначив Уліда.

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За інформацією Міненерговугілля, вже сьогодні на українських ТЕС спостерігається гострий дефіцит вугілля марки «А» – палива, яке використовується на половині станцій країни.

Як зазначають у міністерстві, запаси вугілля такі, що за оптимістичним розвитком подій їх вистачить на 50 днів, за песимістичним – на 11 днів.