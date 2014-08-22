Україна зарезервувала $3,1 млрд для покупки газу

Україна, яка вже більше двох місяців відключена «Газпромом» від поставок російського газу, зарезервувала на рахунках Нацбанку 3,1 млрд дол. для закупівлі «блакитного палива» за реверсними схемами в опалювальний сезон.

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«Ми зарезервували на рахунках Національного банку 3,1 млрд дол. США для купівлі газу», - сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю українським телеканалам, відповідаючи на запитання про поставки природного газу в зимовий період.

Також Яценюк підкреслив, що уряд зробить усе для забезпечення України мінімально необхідними обсягами палива для проходження осінньо-зимового сезону в комфортних умовах.

Довідка УНІАН. «Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля й залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою в першу чергу встановлення справедливої й ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти в Україну. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.