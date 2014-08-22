ДТЕК допомагає відновлювати життя на Донбасі

Активну допомогу у вирішенні проблем Донбасу надає компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони (ІАЦ РНБО) Володимир Чеповий.

«Ми взаємодіємо з різним проектам, спрямованим на відновлення міст Донбасу. Наприклад, зараз будемо супроводжувати вантаж із продуктами харчування і іншими життєво необхідними речами, які компанія регулярно поставляє в регіон для місцевих жителів», - розповів він в ході засідання круглого столу на тему: «Життя після війни: як міста Донбасу повертаються до мирного життя».

За словами Чепового, взаємодія стосується цілої низки проектів. «ДТЕК зарекомендувала себе з кращого боку, як компанія, яка займається питаннями правопорядку на звільнених територіях, відновлення інфраструктури, а також соціальної політики», - зазначив він.

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У свою чергу радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтримав ініціативу ДТЕК і Метінвесту щодо створення добровільних народних дружин у містах, де розташовані підприємства цих холдингів. «Все, що робиться для зміцнення національної безпеки України та забезпечення правопорядку на Донбасі, робити необхідно. І люди, які це роблять, - герої», - зазначив він.