Найближчим часом норми споживання газу будуть переглянуті – Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман повідомив на брифінгу у Вінниці.

«Найближчим часом будуть переглянуті норми споживання, думаю, можливо за тиждень, які з цього сектора заберуть корупційний чинник, і ми про нього скажемо, а це сотні мільйонів, які відмивались на газових оборудках. Ми виявили це і зупинили, щоб цього не відбувалось», - сказав Гройсман.

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За його словами, уряд мобілізує всі зусилля і реалізовує усі заходи, які зможуть дати ефект щодо видобутку газу. «Всі джерела, у тому числі власного видобутку, використовуються на 100%, і ми й надалі будемо реформувати цей сектор – робити його більш публічним, прозорим, і для нас це є важливим», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Як зазначив Гройсман, Україна декілька місяців «ні краплини газу не отримує й має розпочати економію».

«Ми сьогодні маємо розпочати економію газу і готуватись до найгіршого сценарію. Потрібно людям говорити правду. Сьогодні облгази отримали цифри щодо 30% економії газу і з ними працюють. Нам потрібно зробити все для того, щоб цей виклик сприйняла, як особистий виклик, кожна людина – менше витрачати газу, менше спалювати у конфорках, заміщувати побутові прибори, які працюють на газу, на інші види палива. Це все те, що дозволить нам пройти цей важкий період, і ми пройдемо його», - переконаний Гройсман.