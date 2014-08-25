ЄС і Росія проведуть переговори щодо газу 29 серпня
20:42, 25 серпня 2014Енергетика
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29 серпня в Москві Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак проведе зустріч з Комісаром з енергетики Європейської комісії Гюнтером Еттінгером.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в міністерстві енергетики РФ.
"Основними темами для обговорення стануть забезпечення безпеки транзиту газу до Європи через територію України, правові та технічні аспекти реалізації проекту «Південний потік», доступ ВАТ «Газпром» до повної потужності газопроводу OPAL, а також питання, пов'язані з функціонуванням Енергодіалогу Росія-ЄС" , говориться в повідомленні.
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