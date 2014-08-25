ЄС і Росія проведуть переговори щодо газу 29 серпня

Про це УНІАН повідомили в міністерстві енергетики РФ.

"Основними темами для обговорення стануть забезпечення безпеки транзиту газу до Європи через територію України, правові та технічні аспекти реалізації проекту «Південний потік», доступ ВАТ «Газпром» до повної потужності газопроводу OPAL, а також питання, пов'язані з функціонуванням Енергодіалогу Росія-ЄС" , говориться в повідомленні.

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