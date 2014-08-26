Підрозділ "Газпрому" залишає Крим через санкції - ЗМІ

Джерело в одній з авіакомпаній пов'язує це з ризиком нових санкцій ЄС і США, пише "РБК".

Про те, що «Газпромнефть-Аэро» припиняє працювати в аеропорту Сімферополя, розповів гендиректор однієї з авіакомпаній, які літають в столиці Криму. За його словами, постачальник палива побоюється працювати в Криму через можливі західні санкції.

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Авіакомпанії, що виконують рейси в аеропорті Сімферополя, сповістили підприємство ВІТЕК (володіє місцевим паливно-заправних комплексом, ТЗК) про те, що з 16 вересня «Газпромнефть-Аэро» припиняє свою діяльність в аеропорту, підтвердила комерційний директор ВІТЕКа Зінаїда Грищенко. Причини відходу заправника їй невідомі.

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«Газпромнефть-Аэро» працювала в Сімферополі всього кілька місяців, догляд зумовлений економічними причинами, стверджує джерело в «Газпром нефти». З урахуванням розташування нафтопереробних заводів і вартості послуг оператора ТЗК, «Газпромнефть-Аэро» не могла надати клієнтам у Сімферополі конкурентоспроможні ціни, вказує він.

Після відходу «Газпромнефть-Аэро» її місце може зайняти «Роснефть», яка вже не забезпечує 86% продажів авіапалива в аеропорту Сімферополя (через свою «дочку» «РН-Аэро»). Але, згідно з повідомленням компанії, вона почала працювати в Криму тільки в цьому році. Догляд конкурента і можливі причини цього представник «Роснефти» не коментує. Представник Лукойлу стверджує, що компанія не присутня у кримському аеропорту.