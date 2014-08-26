"Нафтогаз України" повернув "Газпрому" $10,5 млн за транзит

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» повернув російському «Газпрому» помилковий додатковий платіж обсягом у 10,54 млн дол., отриманий раніше за транзит газу за липень 2014 року, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» повернув російському «Газпрому» помилковий додатковий платіж обсягом у 10,54 млн дол., отриманий раніше за транзит газу за липень 2014 року, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

«Нафтогаз вважає, що цей платіж був здійснений безпідставно, в результаті чого він був повернений відправнику», - цитує прес-служба голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Згідно з повідомленням, така ситуація пов'язана з неузгодженістю між компаніями щодо визначення розміру ставки транзиту по території України. Формула розрахунку транзитного тарифу враховує ціну газу, що поставляється російською компанією для України, і за розрахунками «Нафтогазу», аванс ще не був витрачений у повному обсязі.

За даними «Нафтогазу», з 16 червня 2014 року, коли російський монополіст припинив поставки газу для українських споживачів, обсяг транзиту газу з Росії по території України склав 11,6 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, з початку квітня російська сторона наполягає на зміні ціни газу для України з 268,5 дол./тис. куб. м до 486 дол./тис. куб.м газу. Українська сторона вважає таку зміну ціни необґрунтованою.

«Нафтогаз України» в липні 2014 року направив «Газпрому» пропозицію про перегляд транзитного контракту від 2009 року, який російський енергетичний гігант не виконує протягом декількох років. Відповідної реакції не надійшло.

За даними російської сторони, авансові платежі «Газпрому» «Нафтогазу України» у 2012-2013 роках забезпечили оплату послуг з транзиту російського газу територією України до середини 2014 року, частково включаючи липень. Тому «Газпром» сплатив транзит російського газу через територію України в Європу за липень у розмірі 10,54 млн дол.