У ЄС хочуть допомогти Україні заповнити газосховища

Єврокомісар з питань енергетики Ґюнтер Еттінґер прагне забезпечити Україну газом у випадку припинення його постачань через суперечку з Росією. Про це Еттінґер заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild, передає Deutsche Welle.

"На крайній випадок має бути можливим перенаправити газ з країн ЄС до України", - цитує його слова у вівторок, 26 серпня, інформагенція AFP.

На даний момент газосховища України повні лише наполовину, але мають бути заповнені до початку зимового сезону. Зараз Європейська комісія за пропозиціями Еттінґера готує кризовий план на той випадок, якщо постачання російського газу до Європи повністю припиняться. Цей план має бути представлено до жовтневого саміту ЄС.

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Шість країн Євросоюзу на 100 відсотків залежать від російського газу, уточнив єврокомісар. Чотири з них отримують російський газ напряму з Росії без українського транзиту. "Найбільшу небезпеку я бачу у випадку неможливості гарантування транзиту газу", - сказав Еттінґер. Статися це може з різних причин. Наприклад - теракт. "Тоді Болгарія і Словаччина будуть повністю відрізані від постачань газу", - уточнив він. І в цьому випадку Євросоюз має бути готовий до гнучкого використання реверсу до цих країн.

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Водночас Еттінґер, спираючись на власні дані, не очікує того, що президент РФ Володимир Путін використовуватиме енергопостачання як політичний інструмент.

Мінську зустріч єврокомісар вважає "хорошим знаком". Втім, з огляду на конфлікт та його ескалацію Еттінґер говорить про необхідність якнайшвидшого знайдення компромісу, і, насамперед, встановлення режиму припинення вогню. Росія мусить гарантувати припинення підтримки бойовиків на Донбасі, вважає Еттінґер, а Україна має за певних умов бути готовою до амністії сепаратистів, повідомляє інформагенція Reuters.