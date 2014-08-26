Сховище відпрацьованого ядерного палива в зоні ЧАЕС розпочнуть будувати в 2015 році

Україна планує в 2015 році розпочати будівництво Централізованого сховища відходів ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження, що в майбутньому дасть змогу зберігати в Україні все використане ядерне паливо, тоді як його частина зараз за гроші тимчасово зберігається в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході урочистого старту робіт з будівництва ЦСВЯП повідомив президент оператора всіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський.

«Наступного року ми повинні приступити до будівельних робіт. На початок 2017 року ми плануємо почати поставки устаткування - перших контейнерів, куди складуватимуться відходи ядерного палива», - сказав він.

За словами Недашковського, будівництво сховища дасть змогу Україні економити значну частину коштів завдяки тому, що паливо не відправлятиметься на тимчасове зберігання до Росії.

«Це дороге задоволення, щорічно ми щонайменше платимо 200 млн. дол. У Росію, а це приблизна сума початкових робіт. Від цього будівництва величезний економічний ефект», - сказав президент «Енергоатома».

Він зазначив, що в сховищі відвантажуватиметься використане ядерне паливо з Южно-Української, Рівненської і Хмельницької атомних станцій, тоді як Запорізька АЕС має власне сховище. Це також дасть змогу Україні підвищити свою незалежність від Росії.

За словами Недашковського, зараз ведуться роботи з визначення компанії, яка займатиметься проектуванням сховища. 21 серпня було розкрито список із 7 компаній, які подали заявки на проектування, і найближчим часом буде відома компанія-переможець.

Крім того, він повідомив, що будівництво сховища буде організовано на технологіях американської компанії Holtec Internatinal.

Водночас присутній на церемонії президент компанії Holtec Internatinal Кріс Сінгх повідомив, що випуск і виробництво устаткування для сховища виготовлятиметься в США з подальшим завезенням в Україну. При цьому компанія передаватиме свої технології українським компаніям, щоб вони могли виробляти це устаткування.

«Основною нашою метою є передача технологій для того, щоб її випускали українські підприємства», - сказав Сінгх.

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Він повідомив, що ЦСВЯП може окупитися за 4 роки.

Довідка УНІАН. У лютому-березні 2012 року Верховна Рада прийняла, а президент України підписав Закон «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом з розміщення, проектування і будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій». У законі визначено вимоги до розміщення, проектування і будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Згідно із законом, ЦСВЯП реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій є частиною єдиного комплексу з поводження з відпрацьованим ядерним паливом державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.

У березні 2012 року «Енергоатом» прогнозував введення першої черги ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у 2015 році.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) було підписано ще наприкінці 2004 року, проте через низку причин, зокрема через зміну політичної кон'юнктури і економічну кризу 2008 року, проект було фактично заморожено.

Загальна місткість сховища становить 16529 відпрацьованих тепловиділяючих зборок реакторів типу ВВЕР-440 і ВВЕР-1000.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.