Україна відмовляється від послуг Росії у добудові енергоблоків Хмельницької АЕС

Україна відмовляється від послуг російської компанії «Росатом» у добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС через відсутність із боку Росії будь-яких зрушень у реалізації цього проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам президент оператора усіх атомних станцій України - компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський.

«Російські варіанти ми взагалі не розглядаємо», - сказав Недашковський, відповідаючи на запитання журналістів про плани добудови блоків ХАЕС російською компанією.

За його словами, з 2005 року Україна ухвалила безліч постанов, розпоряджень та інших важливих документів для реалізації добудови енергоблоків ХАЕС, при цьому жодних зрушень із російського боку не спостерігалося.

«Тобто Україна зі свого боку зробила все, а переможець міжнародного тендеру 2008 року («Росатом» - УНІАН) не зробив нічого», - сказав Недашковський.

«Тому навіть у мирний час це питання стояло під сумнівом. А що вже говорити в нинішній ситуації», - додав він.

Голова «Енергоатома» повідомив, що зараз компанія веде переговори з міжнародними виробниками обладнання для атомної промисловості, які пропонують безпечніші й ефективніші технології зі спорудження атомних енергоблоків.

Він зазначив, що найбільш прийнятним типом енергоблоків для ХАЕС є ВВЕР-1000. Крім того, «Енергоатом» як один із варіантів розглядає ядерний реактор чеського виробництва В-320, який зручно доставляти до ХАЕС залізничним транспортом.

Недашковський також додав, що кошти на фінансування добудови енергоблоків планується залучити за рахунок кредитів міжнародних фінансових інститутів, а також за рахунок доходів, які компанія може отримати від експорту електроенергії за кордон.

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Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працюють два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Перевірки й експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Ризикаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС.

Будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС було призупинено в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблока №3 ХАЕС становить 75% №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет міністрів України й уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову 3-го й 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва й введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го й 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройэкспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройэкспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.