Оприлюднено порядок введення надзвичайного стану в енергетиці

Кабінет міністрів України оприлююднив ухвалений у середині серпня порядок введення заходів надзвичайного характеру в період порушень нормальної роботи ринку електроенергетики країни. Як наголошується у постанові уряду, оприлюдненим рішенням визначено підстави і процедуру введення НС, а також критерії, що дозволяють визначити види і глибину порушень ринку електроенергії.

Зокрема, Кабмін визначив, що критеріями порушень є поломка енергоустановок або втручання третіх осіб у роботу енергоустановок і мережевого господарства, що призводить до порушення режиму перетікань у магістральних і міждержавних електромережах, до перевантаження мережевих елементів і обмеження споживання електроенергії більш ніж на 100 МВт.

Додатковими критеріями НС названо: зниження резерву енергогенеруючих потужностей об'єднаної енергосистеми нижче за допустимий рівень протягом трьох днів, критично низький рівень забезпечення ТЕС паливом, а також наявність понад тримісячної заборгованості перед виробниками за спожиту електроенергію.

Тимчасові надзвичайні заходи включають: обмеження цін на ринку електроенергії, встановлення особливих умов купівлі-продажу електроенергії, встановлення обов'язкових вимог до виробництва, постачання і купівлі-продажу електроенергії, а також встановлення умов експорту або імпорту електроенергії.

«Рішення про введення тимчасових надзвичайних заходів ухвалює Кабінет міністрів з подачі Міненерговугілля або НКРЕ», - зазначається у постанові.

Згідно з документом, заходи, що вводяться, є тимчасовими, і термін їх дії не перевищує один місяць. Водночас, Кабмін може продовжити цей період, але не більше, ніж на ще один місяць. У період дії надзвичайних заходів всі суб'єкти ринку електроенергії, незалежно від форми власності, зобов'язані діяти за стандартами операційної безпеки функціонування об'єднаної енергосистеми з урахуванням оперативних команд держпідприємства «Укренерго».

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон про введення надзвичайного стану в енергетичному секторі України, під час якого безпосереднє керівництво підприємствами трубопровідного транспорту і контроль за їх діяльністю забезпечуються Міністерством оборони України, а уряд наділяється розширеними повноваженнями.

Згідно із законом, у разі обмеження або припинення поставок енергоносіїв на територію України український уряд може ухвалити рішення про обов'язковий продаж природного газу приватними газовидобувними підприємствами для потреб населення, а також підприємствам теплокомуненерго, за умови введення ними окремого обліку тепла і гарячої води, за ціною, встановленою Кабміном.

Також документом посилюються вимоги з відключення злісних неплатників. Зокрема, в період дії надзвичайного стану у разі несплати за спожитий газ дозволяється обмеження енергопостачання об'єктів сфери теплопостачання нижче за технологічним мінімум споживання блакитного палива, а для об'єктів сфери теплопостачання, для яких встановлений економічно обгрунтований тариф, пропонується дозволити обмеження енергопостачань до технологічного мінімуму.

Основними завданнями підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період є забезпечення безперебійної (стабільною) роботи паливно-енергетичного комплексу і виконання наказів центрального органу виконавчої влади