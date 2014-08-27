Чергові переговори щодо газу в форматі Україна-ЄС-Росія пройдуть 6 вересня

6 вересня поточного року пройдуть чергові консультації з питань енергетики між Україною, Євросоюзом та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав у заяві для ЗМІ після зустрічей 26 серпня з представниками ЄС та главами держав Євразійської трійки у Мінську.

"Домовлено про те, що 6 вересня пройдуть чергові консультації з енергетичних питань за участю єврокомісара Оттінгера і міністрів палива та енергетики Росії і України", - сказав він.

Також президент проінформував, що у контексті обговорення імплементації Угоди між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі було домовлено про початок консультацій на рівні експертів, які забезпечать мінімізацію наслідків імплементації цієї Угоди для країн-сусідів.

“Щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі домовилися різко інтенсифікувати переговорний процес на рівні експертів”, - зазначив Президент.

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Він висловив подяку високому представнику ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон “за постійну і потужну підтримку, яку ЄС продемонстрував Україні в Мінську”.

В свою чергу Ештон зазначила, що головне на сьогодні – мир і безпека та припинення військових дій, а також знаходження шляхів гарантування безпеки українсько-російських кордонів.

Вона повідомила, що під час обговорення економічних аспектів імплементації Угоди відбулась «позитивна дискусія».

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Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Порошенко провів перемовини з Ештон, а також відбулася двостороння зустріч президента України з його російським колегою Володимиром Путіним. Зустріч двох президентів відбулась після переговорів у форматі Україна-ЄС-Євразійська трійка.