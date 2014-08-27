Ціни на нафту близькі до $103 за барель

Ціни на нафту Brent наближаються до $103 за барель, піднімаючись з 14-місячного мінімуму, але надлишок пропозиції на світовому ринку стримує зростання, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,22 до $102,72 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,02 до $93,88.

"Попит нижчий, ніж очікувалося, і за відсутності тривожних подій в геополітичній сфері енергетична галузь продовжує відчувати тиск", - сказав головний стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті.

Ірак і Лівія підвищують видобуток, незважаючи на політичну нестабільність, і Ірак зберігає майже рекордний обсяг експорту з південних терміналів в ході боїв з ісламістами на півночі країни. Саудівська Аравія в червні скоротила експорт до мінімального обсягу майже за три роки за рахунок збільшення споживання на електростанціях і НПЗ в країні.

Перші за три місяці переговори президентів України і Росії в Мінську за участю ЄС не принесли бажаної розрядки російсько-українського конфлікту. Президент Росії Володимир Путін сказав, що переговори були корисними, але визнав, що обидві сторони не просунулися далеко на шляху до завершення українського протистояння.

Запаси нафти в США знизилися на 1,3 мільйона барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти, що збіглася з прогнозом аналітиків. Офіційний звіт про запаси Управління енергетичної інформації буде опубліковано в середу ввечері.