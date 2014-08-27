Україна збільшила запаси газу в сховищах до 15,6 млрд кубометрів

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн кубометрів, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний сезон, без урахування реверсних поставок може скласти близько 5-7 млрд кубометрів.

Читайте такожУ ЄС хочуть допомогти Україні заповнити газосховища

З 16 серпня 2014 року відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з вересня він має запрацювати на повну потужність. Однак «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю звільнитися від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

Поки, за словами міністра енергетики Юрія Продана, Україна лише на 50% зможе покрити потребу в імпортному «блакитному паливі» за рахунок поставок з ЄС.

«Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Читайте такожЧергові переговори щодо газу в форматі Україна-ЄС-Росія пройдуть 6 вересня

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.