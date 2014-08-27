Яценюк: Росія хоче повністю перекрити транзит газу через Україну

Дії Російської Федерації загрожують глобальній енергетичній безпеці, але Україні та Європейському Союзу відомі плани Москви щодо повного відключення постачання газу та відсторонення України від будь-яких енергетичних ресурсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Дії Росії загрожують як глобальній військовій безпеці, так і глобальній енергетичній безпеці. Ми запропонували чіткий ринковий підхід. Є два варіанти – приймається спільний підхід України і ЄС. Другий – справа буде вирішуватися виключно Стокгольмським судом, – сказав голова уряду. - Ми подали на російський «Газпром» до суду у Стокгольмі з вимогою відшкодування 6 млрд доларів. Україна прийняла закон про реформування ГТС. Я звернувся до канцлера Німеччини і наших західних партнерів щодо залучення іноземних інвесторів до модернізації ГТС. «Нафтогаз» повідомив «Газпром» про необхідність перегляду ставок по транзиту російського газу територією України. Ми проводимо тристоронні консультації на рівні ЄС, України та Росії. У нас є спільна позиція з ЄС».

За словами Яценюка, ситуація в енергетиці є надскладною. «Ми знаємо про плани Росії повністю перекрити транзит навіть для країн-членів ЄС. І саме для цього компаніям (Європи - УНІАН) дані вказівки максимально закачувати із сховищ на території Європи. Ми знаємо про плани Росії відключити Україну від усіх енергетичних ресурсів. Уряд накопичив зараз у сховищах 15 млрд кубометрів газу, хоча ще півроку тому було тільки 5 (млрд кубометрів). Ми розпочали програму диверсифікації постачання вугілля, оскільки РФ та її найманці бомблять і руйнують шахти, з яких ми видобуваємо енергетичне вугілля».

Як заявив Яценюк, позиція України є чіткою, підходи до енергобезпеки країни висловлені Росії у спільному баченні України і ЄС.

«Ми очікуємо на наступний раунд консультацій між єврокомісаром Етінгером, міністром Проданом і російськими посадовцями», - зазначив Яценюк.