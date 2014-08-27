У Єврокомісії заявили, що дата тристоронньої газової зустрічі ще не визначена

Як передає власний кореспондент УНІАН, про у Брюсселі сказала представник віце-президента Європейської комісії Гюнтера Еттінгера Марлене Холзнер.

„Ми домовилися, що буде тристороння зустріч - це значить Україна, Росія та ЄС - у вересні. Ми працювали над цим певний час. Ми переконані, що ми повинні сісти разом та знайти вирішення ситуації, яка склалася на сьогодні. Остаточної дати у нас ще немає, але це, скоріш за все, буде у вересні”, - зауважила вона.

Холзнер нагадала, що Еттінгер 29 серпня відвідає Москву, де проведе зустріч з міністром енергетики РФ Олександром Новаком.

„Ми запропонували компроміси, і подивимося, що скаже російська сторона”, - додала вона.

Представник Еттінгера також повідомила, що ЄК постійно контактує з українською стороною.

„Я переконана, що перед тристоронньою зустріччю Еттінгер контактуватиме у двосторонньому форматі з українською стороною”, - припустила Холзнер.

Говорячи про можливість досягнення компромісу між Києвом та Москвою зі спірних питань, вона сказала: „Щодо компромісу – це і є причина поїздки Еттінгера у Москву, щоб подивитися, з яких позицій дві сторони можуть дійти згоди”.

Як повідомляв УНІАН, після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним 26 серпня президент України Петро Порошенко заявив про домовленість 6 вересня провести чергові консультації з енергетичних питань за участю єврокомісара Еттінгера і міністрів палива і енергетики України та РФ.

Своєю чергою Путін заявив про домовленість поновити консультації з енергетики і газу.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд пройшов у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як підкреслив голова уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ за збереження чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як передоплату у попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.