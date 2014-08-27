Тристоронні газові переговори можуть пройти 6 вересня в Брюсселі чи Берліні

Тристороння зустріч з питань енергетичної безпеки і організації поставок російського газу до України і Європейського Союзу за справедливими цінами, анонсована під час засідання «Україна-ЄС-Євразійська трійка», може відбутися 6 вересня в Брюсселі чи Берліні, заявив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Зустріч 6 вересня може відбутися в Брюсселі чи в Берліні. 29 числа (серпня - УНІАН) єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер їде до Москви. Сьогодні (27 серпня - УНІАН) ми, можливо, проведемо свої консультації з Еттінгером», - сказав Продан.

Він відзначив, що позиція України на майбутніх переговорах, у першу чергу з питань ціни газу, залишилася такою самою. Також, за словами Продана, мають бути переглянуті умови контракту транзиту газу. «Питання ціни газу і транзиту газу обговорюватиметься. Поки що відповіді на ці питання немає. Умови контракту (з транзиту - УНІАН) мають бути змінені й мають бути запроваджені нові принципи транзиту», - сказав міністр.

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Крім того, Продан відзначив, що сама можливість переговорів не означає автоматичного відкликання позову України до «Газпрому» з арбітражу Стокгольма. «Наша пропозиція така, що позов у Стокгольмі залишається в силі до моменту, поки не знайдеться компромісне рішення, яке працюватиме», - сказав він.