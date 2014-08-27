Продан розповів, що у сховища закачають ще 4,5 млрд кубів газу

Україна може до початку осінньо-зимового періоду закачати до підземних газових сховищ (ПСГ) до 4,5 млрд кубометрів газу, при цьому загальна потужність ПСГ дозволяє закачати додатково до 10 млрд кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

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«До початку осінньо-зимового періоду є можливість закачати до 4,5 млрд кубометрів, - сказав він. – Крім того, є час, щоб закачати до 10 млрд кубометрів».

Водночас Продан не сказав, звідки може бути закачано газ – з Росії або по реверсних маршрутах. «Ми говоримо про те, що технологічна така можливість є. Але яким чином вона буде здійснена – це ще питання», - сказав міністр.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що на даний момент Україна накопичила у своїх сховищах 15 млрд кубометрів газу.