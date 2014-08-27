Запорізька АЕС підключила до мережі енергоблок №6

Найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція 27 серпня підключила до енергомережі блок №6 після 64 діб ремонту.

Згідно з повідомленням «Енергоатому», блок підключено достроково, планове завершення ремонтних робіт – 7 вересня 2014 року.

«Ремонт на шостому енергоблоці проходив в умовах чіткого дотримання високого рівня безпеки і надійності роботи устаткування, правив і норм безпеки. Персонал, який брав участь у проведенні планового ремонту, виконав свої завдання якісно і професійно, що дало можливість вивести блок з ремонту раніше запланованого терміну», - цитує прес-служба «Енергоатому» генерального директора Запорізької АЕС В’ячеслава Тищенка.

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«На даний момент на Запорізькій АЕС у роботі перебувають усі 6 енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить 5200 МВт», - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні і Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у 1984 році, другий – у 1985 році, третій – у 1986 році, четвертий – у 1987-му, п'ятий - у 1989-му, шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2% до 22%.