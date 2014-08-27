Терористи пошкодили магістральний газопровід на Луганщині - РНБО

Терористи пошкодили магістральний газопровід в Станично-Луганському районі на сході Луганській області, у результаті чого без газопостачання залишилося близько 15 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожЛуганськ продовжують обстрілювати, гостро стоїть питання відсутності води

«У результаті бойових дій терористів в Станично-Луганському районі пошкоджено магістральний газопровід, який забезпечував подачу природного газу з Ольгинського родовища в населені пункти області. У результаті без газопостачання залишилося близько 15 тисяч жителів регіону», - зазначив він.