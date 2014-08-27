Терористи пошкодили магістральний газопровід на Луганщині - РНБО
18:12, 27 серпня 2014Енергетика
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У результаті без газопостачання залишилося близько 15 тисяч осіб.
Станично-Луганському районі люди залишилися без газопостачання / VK Максим Буров
Терористи пошкодили магістральний газопровід в Станично-Луганському районі на сході Луганській області, у результаті чого без газопостачання залишилося близько 15 тисяч осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«У результаті бойових дій терористів в Станично-Луганському районі пошкоджено магістральний газопровід, який забезпечував подачу природного газу з Ольгинського родовища в населені пункти області. У результаті без газопостачання залишилося близько 15 тисяч жителів регіону», - зазначив він.
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