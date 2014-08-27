Борг споживачів газу перед «Нафтогазом» за тиждень скоротився на 0,5%

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також ряд промислових споживачів станом на 26 серпня 2014 року заборгували НАК «Нафтогаз України» 19,703 млрд грн за спожитий природний газ, що на 0,5% менше від показника минулого тижня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби державного енергохолдингу.

Відповідно до повідомлення, один з найбільших боржників за газ «Київенерго», підконтрольне бізнесменові Рінату Ахметову, за минулий тиждень зменшило заборгованість лише на 11,8 млн. грн, що становить 0,7% загального боргу цієї компанії за спожитий природний газ.

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ, нагромаджена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ міста Києва (1,8 млрд грн), Донецької (3,3 млрд грн), Дніпропетровської (2,7 млрд грн.), Харківської (1,6 млрд грн), Луганської (0,9 млрд грн), Одеської (0,8 млрд грн) областей.

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«Середній рівень розрахунків за природний газ по підприємствах ТКЕ в Україні за 2014 рік становить 46%», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

Як відзначають у держкомпанії, найнижчі показники за рівнем розрахунків у підприємств Севастополя (9%), АР Крим (11%), Луганської (15%), Дніпропетровської (22%), Донецької (27%), Одеської (31%) областей. Найвищий рівень розрахунків з цієї категорії підприємств ТКЕ і ТЕЦ Закарпатської (100%), Херсонської (76%), Львівської (73%), Харківської (62%) і Хмельницької (62%) областей.

Як повідомляв УНІАН, борг підприємств теплокомуненерго і теплоелектроцентралей станом на 22 квітня 2014 року перед НАК «Нафтогаз України» становив 20,7 млрд грн.

Кабінет міністрів України прогнозує, що дефіцит «Нафтогазу» в 2014 році становитиме близько 37 млрд грн.

«Нафтогаз України» в 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн з 10,968 млрд грн у 2012 році.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.