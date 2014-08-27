Окупаційна влада Криму вилучила документи «Кримгазу» - джерело

Окупаційна влада Криму блокує роботу підконтрольного бізнесмену Дмитру Фірташу газопостачального підприємства «Кримгаз», вилучивши документи і печатку компанії.

Про це УНІАН повідомило джерело в компанії.

«Сьогодні зайшли в центральний офіс компанії люди, представилися самообороною Криму. Були вилучені печатка підприємства і документи. Також заблоковані входи і виходи в будівлю. Співробітникам було сказано, що більше вони не зможуть працювати в «Кримгазі», і запропоновано писати заяви про перехід на роботу в підприємство «Кримгазмережа», - сказало джерело.

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«Нам було запропоновано – або звільнятися, або писати заяву на роботу в новому підприємстві», – відзначило джерело.

Довідка УНІАН. 19 серпня 2014 року голова самопроголошеної Кримської Республіки Сергій Аксьонов вперше заявив про необхідність націоналізації газові мережі півострова.

Компанія «Кримгаз» є монополістом на ринках транспортування газу розподільними трубопроводами і постачання газу за регульованим тарифом у Криму.

За даними ЗМІ, «Кримгаз» повністю контролює бізнесмен Дмитро Фірташ, хоча формальний розподіл акцій організовано таким чином: 15,45% акцій компанії належать «Чорноморнафтогазу», 25% – «Нафтогазу України», 15% – компанії «Ласфано Україна», 24% – компанії «Газтек».